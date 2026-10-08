Francoforte: calo per SUSS

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che sta segnando un calo del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di SUSS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società di sistemi per la lavorazione dei wafer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 65,33. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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