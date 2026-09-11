Brillante l'indice del settore telecomunicazioni (+1,91%)
(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto telecomunicazioni in Italia, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 14.060,7, con un salto di 267,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'indice EURO STOXX Telecommunications, che guadagna appena lo 0,24%.
Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, apprezzabile rialzo per Inwit, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di Telecom Italia, con una variazione percentuale dell'1,82%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, piccolo spunto rialzista per Rai Way, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,13%.
Tra le small-cap di Milano, giornata fiacca per Ops Ecom, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.
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