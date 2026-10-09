Invito all'acquisto per Adobe Systems

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Ottima performance per il produttore di Photoshop e Acrobat , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,56%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Adobe Systems presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 241,1 USD, con stop loss individuato in area 231,4 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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