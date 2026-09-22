Wall Street prosegue in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si posiziona a 7.762 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,51%); pressoché invariato l' S&P 100 (-0,09%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+1,31%), beni di consumo per l'ufficio (+1,06%) e sanitario (+0,56%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,83%) e telecomunicazioni (-0,61%).



Cresce l'attesa per l'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping previsto in settimana. Il presidente cinese sarà negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre e il vertice tra Xi e Trump è previsto per giovedì 24 settembre a Washington.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+3,43%), Honeywell International (+2,50%), Home Depot (+2,22%) e 3M (+1,71%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Cisco Systems , che continua la seduta con -6,09%.



Si concentrano le vendite su JP Morgan , che soffre un calo del 3,38%.



Vendite su Travelers Company , che registra un ribasso del 2,20%.



Seduta negativa per American Express , che mostra una perdita del 2,05%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Shopify (+7,70%), Monolithic Power Systems (+7,61%), Astera Labs (+7,56%) e SanDisk (+6,71%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems , che ottiene -6,09%.



Vendite a piene mani su Intuit , che soffre un decremento del 4,25%.



Pessima performance per Booking Holdings , che registra un ribasso del 3,84%.



Sotto pressione Adobe Systems , che accusa un calo del 3,68%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Mercoledì 23/09/2026

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 53,9 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 56 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -640K barili)



Giovedì 24/09/2026

14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -221 Mld $; preced. -226,8 Mld $).

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