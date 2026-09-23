Borsa New York contrastata frenata da Energy e guidata da tech

(Teleborsa) - Chiusura contrastata per Wall Street, che da un lato è stata frenata dal settore energetico sulla sia del ritracciamento del petrolio per le speranze di una soluzione in Iran. Ben impostato il settore tecnologico, che ha consentito al NASDAQ di chiudere su nuovi record, grazie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Il Dow Jones chiude negativo e lascia sul parterre lo 0,36%, mentre, al contrario, resta piatto l' S&P-500 , con chiusura sui 7.765 punti.



Positivo il Nasdaq 100 (+0,82%); senza direzione l' S&P 100 (-0,06%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti materiali (+1,90%), beni di consumo per l'ufficio (+1,20%) e informatica (+0,63%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori finanziario (-1,98%), energia (-1,01%) e telecomunicazioni (-1,01%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amgen (+4,36%), Home Depot (+2,79%), 3M (+2,62%) e Honeywell International (+2,60%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems , che ha archiviato la seduta a -4,51%.



Si concentrano le vendite su JP Morgan , che soffre un calo del 3,42%.



Vendite su American Express , che registra un ribasso del 2,72%.



Seduta negativa per Travelers Company , che mostra una perdita del 2,46%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Monolithic Power Systems (+8,06%), Shopify (+7,12%), SanDisk (+6,82%) e Astera Labs (+6,61%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Adobe Systems , che ha terminato le contrattazioni a -4,52%.



Sensibili perdite per Cisco Systems , in calo del 4,51%.



In apnea Intuit , che arretra del 3,87%.



Sotto pressione AirBnb , che accusa un calo del 3,01%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Mercoledì 23/09/2026

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 53,9 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 56 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -640K barili)



Giovedì 24/09/2026

14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -221 Mld $; preced. -226,8 Mld $)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 196K unità)

16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 610K unità; preced. 607K unità).

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