Meloni: in CdM riforma artigianato. Lungo applauso dalla platea







(Teleborsa) - E' atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto di. Lo ha annunciato la Presidente del Consiglio, confermando l'arrivo di un decreto che il, esattamente e dall'agosto del 1985, data in cui risale la legge quadro sull'artigianato."Un provvedimento che aspettavate da qualche decennio e che", ha annunciato Meloni riscuotendoper un provvedimento certamente molto atteso. La riforma - ha spiegato - ha "un duplice obiettivo: garantire un quadro normativo al passo con i tempi e rispondere al desiderio di quegli artigiani che vogliono unire l'eccellenza del lavoro manuale al dinamismo che quest'epoca richiede"."Quest'anno la Repubblica italiana compie 80 anni e: siete nati nel 1946 in un'Italia che aveva perso quasi tutto ma non le mani per ricostruire", ha ricordato la Premier, aggiungendo che oggi "il, i venti soffianomolto contrari, le sfide sono diverse", ma "la, la risposta è ancora in gran parte nelle vostre mani".e noi ovviamente faremo la nostra parte al vostro fianco ogni giorno", ha concluso meloni, strappando alla platea degli artigiani una