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Meloni: in CdM riforma artigianato. Lungo applauso dalla platea

L'intervento della Premier Giorgia Meloni all'assemblea di Confartigianato

Economia
Meloni: in CdM riforma artigianato. Lungo applauso dalla platea
(Teleborsa) - E' atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto di riforma dell'artigianato. Lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Confartigianato, confermando l'arrivo di un decreto che il settore aspettava da oltre quarant'anni, esattamente e dall'agosto del 1985, data in cui risale la legge quadro sull'artigianato.

"Un provvedimento che aspettavate da qualche decennio e che finalmente diventa realtà", ha annunciato Meloni riscuotendo l'entusiasmo della platea per un provvedimento certamente molto atteso. La riforma - ha spiegato - ha "un duplice obiettivo: garantire un quadro normativo al passo con i tempi e rispondere al desiderio di quegli artigiani che vogliono unire l'eccellenza del lavoro manuale al dinamismo che quest'epoca richiede".



"Quest'anno la Repubblica italiana compie 80 anni e 80 anni compie anche Confartigianato: siete nati nel 1946 in un'Italia che aveva perso quasi tutto ma non le mani per ricostruire", ha ricordato la Premier, aggiungendo che oggi "il mondo è cambiato, i venti soffiano
molto contrari, le sfide sono diverse", ma "la risposta è ancora la stessa, la risposta è ancora in gran parte nelle vostre mani".

"Finché ci saranno le botteghe artigiane, l'Italia avrà un futuro e noi ovviamente faremo la nostra parte al vostro fianco ogni giorno", ha concluso meloni, strappando alla platea degli artigiani una lunga standing ovation.


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