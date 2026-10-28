Meloni: in CdM riforma artigianato. Lungo applauso dalla platea

(Teleborsa) - E' atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto di riforma dell'artigianato
. Lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Confartigianato
, confermando l'arrivo di un decreto che il settore aspettava da oltre quarant'anni
, esattamente e dall'agosto del 1985, data in cui risale la legge quadro sull'artigianato.
"Un provvedimento che aspettavate da qualche decennio e che finalmente diventa realtà
", ha annunciato Meloni riscuotendo l'entusiasmo della platea
per un provvedimento certamente molto atteso. La riforma - ha spiegato - ha "un duplice obiettivo: garantire un quadro normativo al passo con i tempi e rispondere al desiderio di quegli artigiani che vogliono unire l'eccellenza del lavoro manuale al dinamismo che quest'epoca richiede".
"Quest'anno la Repubblica italiana compie 80 anni e 80 anni compie anche Confartigianato
: siete nati nel 1946 in un'Italia che aveva perso quasi tutto ma non le mani per ricostruire", ha ricordato la Premier, aggiungendo che oggi "il mondo è cambiato
, i venti soffiano
molto contrari, le sfide sono diverse", ma "la risposta è ancora la stessa
, la risposta è ancora in gran parte nelle vostre mani".
"Finché ci saranno le botteghe artigiane, l'Italia avrà un futuro
e noi ovviamente faremo la nostra parte al vostro fianco ogni giorno", ha concluso meloni, strappando alla platea degli artigiani una lunga standing ovation
.