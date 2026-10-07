Londra: movimento negativo per Weir Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che mostra un decremento del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Weir Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Weir Group si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26,31 sterline. Supporto stimato a 25,81. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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