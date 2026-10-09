Parigi: risultato positivo per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che avanza bene del 3,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Bureau Veritas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -0,55% dell'indice di Parigi).
Lo scenario tecnico di Bureau Veritas mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 27,17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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