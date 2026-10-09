Parigi: risultato positivo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che avanza bene del 3,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Bureau Veritas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -0,55% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario tecnico di Bureau Veritas mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 27,17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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