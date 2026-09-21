Parigi: performance negativa per Hermes
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison di moda francese, con una flessione dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hermes, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hermes, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.297,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.318,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.287,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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