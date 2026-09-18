Parigi: rosso per Hermes

(Teleborsa) - Sottotono la maison di moda francese , che passa di mano con un calo dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Hermes evidenzia un declino dei corsi verso area 1.336,5 Euro con prima area di resistenza vista a 1.368. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.323,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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