Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6265 con primo supporto visto a 0,625. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6245.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)