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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Frazionale rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che mette a segno un modesto profit a +0,3%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 92,64. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 95,57, mentre il primo supporto è stimato a 89,71.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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