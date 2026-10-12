Milano 17:35
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Dow Jones 18:12
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice svizzero, con una variazione percentuale dell'1,10%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13.680,1. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13.851,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 14.023.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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