Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice svizzero, con una variazione percentuale dell'1,10%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13.680,1. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13.851,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 14.023.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)