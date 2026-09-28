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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,08%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 30.276,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,08%
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,08%, termina le contrattazioni a 30.276,81 punti.
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