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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,08%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 30.276,81 punti
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28 settembre 2026 - 22.03
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