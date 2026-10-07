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/ Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,21%
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,21%
Il Nasdaq-100 termina a 31.160,08 punti
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Finanza
07 ottobre 2026 - 22.03
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L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 31.160,08 punti.
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