Milano 17:35
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Dow Jones 21:51
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Londra 17:35
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Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,21%

Il Nasdaq-100 termina a 31.160,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,21%
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 31.160,08 punti.
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