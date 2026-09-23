Borsa americana vira al ribasso, sotto pressione il settore dei chip

(Teleborsa) - Accelera al ribasso Wall Street
con gli investitori che attendono una svolta nei negoziati per porre fine al conflitto in Medio Oriente, alla vigilia del vertice tra Stati Uniti e Cina. Intanto i prezzi del greggio e i rendimenti dei titoli di Stato salgono. Sotto pressione i titoli legati al settore dei chip, con AMD
, Nvidia
e Intel
.
Sul fronte macro, secondo la stima flash di S&P, a settembre è migliorata l'attività manifatturiera
degli Stati Uniti così come quella dei servizi. Inoltre, Il PMI composito si è attestato a 58,4 punti, contro i 56 punti di agosto, segnalando la più forte espansione dell'attività del settore privato dal luglio 2021 e un'accelerazione della crescita per il quarto mese consecutivo.
Tra i listini principali, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,73%; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde lo 0,89%, continuando la seduta a 7.695 punti. In ribasso il Nasdaq 100
(-1,22%); sulla stessa tendenza, in rosso l'S&P 100
(-1,03%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia
. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari
(-1,94%), telecomunicazioni
(-1,59%) e utilities
(-1,42%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Salesforce
(+2,69%), Boeing
(+2,33%), Chevron
(+1,57%) e IBM
(+1,44%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su McDonald's
, che continua la seduta con -6,14%.
Sotto pressione Alphabet
, che accusa un calo del 3,52%.
Scivola Merck
, con un netto svantaggio del 2,53%.
In rosso Amazon
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, CrowdStrike Holdings
(+4,29%), Palantir Technologies
(+2,83%), Palo Alto Networks
(+2,73%) e Meta Platforms
(+2,67%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Paychex
, che prosegue le contrattazioni a -7,61%.
In apnea AirBnb
, che arretra del 6,22%.
Tonfo di AppLovin
, che mostra una caduta del 5,32%.
Lettera su Booking Holdings
, che registra un importante calo del 4,63%.