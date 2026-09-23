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Borsa americana vira al ribasso, sotto pressione il settore dei chip

Commento, Finanza
Borsa americana vira al ribasso, sotto pressione il settore dei chip
(Teleborsa) - Accelera al ribasso Wall Street con gli investitori che attendono una svolta nei negoziati per porre fine al conflitto in Medio Oriente, alla vigilia del vertice tra Stati Uniti e Cina. Intanto i prezzi del greggio e i rendimenti dei titoli di Stato salgono. Sotto pressione i titoli legati al settore dei chip, con AMD, Nvidia e Intel.

Sul fronte macro, secondo la stima flash di S&P, a settembre è migliorata l'attività manifatturiera degli Stati Uniti così come quella dei servizi. Inoltre, Il PMI composito si è attestato a 58,4 punti, contro i 56 punti di agosto, segnalando la più forte espansione dell'attività del settore privato dal luglio 2021 e un'accelerazione della crescita per il quarto mese consecutivo.

Tra i listini principali, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,73%; sulla stessa linea, l'S&P-500 perde lo 0,89%, continuando la seduta a 7.695 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,22%); sulla stessa tendenza, in rosso l'S&P 100 (-1,03%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari (-1,94%), telecomunicazioni (-1,59%) e utilities (-1,42%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+2,69%), Boeing (+2,33%), Chevron (+1,57%) e IBM (+1,44%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su McDonald's, che continua la seduta con -6,14%.

Sotto pressione Alphabet, che accusa un calo del 3,52%.

Scivola Merck, con un netto svantaggio del 2,53%.

In rosso Amazon, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, CrowdStrike Holdings (+4,29%), Palantir Technologies (+2,83%), Palo Alto Networks (+2,73%) e Meta Platforms (+2,67%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Paychex, che prosegue le contrattazioni a -7,61%.

In apnea AirBnb, che arretra del 6,22%.

Tonfo di AppLovin, che mostra una caduta del 5,32%.

Lettera su Booking Holdings, che registra un importante calo del 4,63%.
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