Londra: positiva la giornata per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi bancari e finanziari , con una variazione percentuale del 2,15%.



La tendenza ad una settimana di HSBC Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di HSBC Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 14,14 sterline con prima area di resistenza vista a 14,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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