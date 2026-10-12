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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna l'1,19% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 563,91 punti.
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