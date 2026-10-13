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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro continua la giornata in aumento dell'1,16%.
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