Eyewear, ZP8 punta sull'occhiale stampato in 3D su misura

La Maison fondata da Leonardo Mistro e Annalucia Schiraldi presenta il processo NativeX8 e il servizio bespoke One of One in un mercato stimato in 144,28 miliardi di dollari nel 2026

(Teleborsa) - ZP8, Maison italiana dell'eyewear fondata da Leonardo Mistro e Annalucia Schiraldi, ha presentato il proprio modello di business, centrato sulla produzione additiva e sulla personalizzazione del prodotto. Il posizionamento riguarda il mercato globale dell'occhialeria, stimato in 144,28 miliardi di dollari nel 2026 e atteso a 197,69 miliardi entro il 2035, con una crescita prevista di oltre 53 miliardi di dollari nel prossimo decennio.



I due fondatori hanno maturato esperienze professionali in realtà quali Safilo , Louis Vuitton e Kering Eyewear, prima di dare vita a Zero.Otto, studio dedicato al design e allo sviluppo prodotto fondato nel 2018, e a PrintCube, società focalizzata sull'Additive Manufacturing costituita nel 2024.



"ZP8 non è semplicemente un brand nuovo: è il know-how che c'è dietro di noi che ha fatto sì che nascesse questa realtà" ha dichiarato Leonardo Mistro, "Per anni abbiamo trasformato le idee degli altri in prodotti reali, e da lì siamo arrivati a voler fare qualcosa di unico."



Il nucleo tecnologico del progetto è NativeX8 processo sviluppato da PrintCube e dedicato all'occhialeria, basato su una poliammide biobased derivata dall'olio di ricino, studiata per garantire leggerezza ed elasticità della montatura. L'assenza di stampi tradizionali consente piccole serie e geometrie differenziate. Lo sviluppo ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro. "Siamo partiti da come volevamo che un occhiale si comportasse una volta indossato" ha spiegato Mistro, "Da lì abbiamo messo a punto il materiale e il processo per realizzarlo."



Il servizio One of One – Bespoke Experience prevede un incontro con la Creative Director Annalucia Schiraldi, al termine del quale viene disegnato un occhiale in esemplare unico. "La persona deve essere al centro, non tanto come cliente, ma proprio come persona" ha affermato Schiraldi, "Quando qualcuno prende in mano il nostro occhiale, la mia ambizione è che in quel momento si prenda del tempo per sé e si riconosca. Non deve pensare a noi, deve pensare a se stesso."



La gamma comprende anche Eye Ritual, trattamento contorno occhi; nel 2027 è prevista l'estensione al segmento fragrance. "Nel mondo di oggi va tutto veloce, deve essere tutto subito" ha osservato Mistro, "In questa corsa rischiamo di perdere di vista ciò che conta davvero: noi stessi e le persone a cui vogliamo bene. Vorremmo che chi entra nel mondo ZP8 si portasse a casa un messaggio semplice: prenditi del tempo per te."

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