Marcolin e Marchon, nuove nomine ai vertici in vista della piena unificazione

(Teleborsa) - Marcolin e Marchon Eyewear, aziende controllate dalla holding statunitense VSP Vision, hanno annunciato una serie di nuove nomine ai vertici volte a rafforzare le sinergie tra le rispettive attività globali nel settore eyewear e a supportare il percorso di integrazione nei principali mercati internazionali. L'integrazione tra Marcolin e Marchon sta progressivamente coinvolgendo tutte le funzioni aziendali in vista della piena unificazione delle due organizzazioni, prevista per l'inizio del 2027.



Marco D'Acunzo, in precedenza CEO North America di Marcolin, assume il ruolo di President Eyewear Americas, con la responsabilità delle attività di Marcolin, Marchon, Altair e Allure. Senior executive con oltre 15 anni di esperienza maturata a fianco di marchi premium nei settori automotive, sport e hospitality, D'Acunzo guiderà lo sviluppo del business eyewear negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.



Antonio Castiglione, attualmente General Manager di Marcolin Mexico, viene nominato Managing Director LATAM, che comprende Messico, Brasile e Sud America, per entrambe le realtà Marcolin e Marchon Eyewear.



Marcolin e Marchon annunciano inoltre l'ingresso di Ross Brownlee, a partire dal 1° settembre, in qualità di President Eyewear EMEA & APAC, una nuova posizione creata per guidare le due regioni come un'unica business unit pienamente integrata. Brownlee vanta una consolidata esperienza internazionale nel settore eyewear, e più di recente ha ricoperto il ruolo di CEO di Hilco Vision, dopo aver assunto numerosi incarichi di senior leadership nel comparto.



Contestualmente, Lorenzo Barberio, già in Marcolin nel ruolo di Head of Sales APAC, è stato nominato Managing Director APAC di Marcolin e Marchon.



"Queste nomine rappresentano una tappa importante nell'evoluzione della nostra organizzazione eyewear - ha dichiarato Nicola Zotta, President of Eyewear e Managing Director di Marcolin e Marchon Eyewear - L'adozione di un modello di leadership sempre più integrato ci consente di rafforzare l'allineamento tra i diversi mercati, accelerare il processo di integrazione e migliorare ulteriormente la nostra capacità di supportare clienti e brand partner in tutto il mondo".

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