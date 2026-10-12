Forte interesse per Piquadro
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Brilla il produttore italiano di pelletteria, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Small Cap, che chiude la seduta con un aumento del 2,93%.
Operatività odierna:
Le azioni di Piquadro, su questi prezzi fissati a 2,46 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 2,342 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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