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Francoforte: movimento negativo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per K+S
(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz, che passa di mano con un calo del 2,39%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di K+S evidenzia un declino dei corsi verso area 14,18 Euro con prima area di resistenza vista a 14,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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