Francoforte: movimento negativo per K+S

(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz , che passa di mano con un calo del 2,39%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di K+S evidenzia un declino dei corsi verso area 14,18 Euro con prima area di resistenza vista a 14,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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