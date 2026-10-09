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Francoforte: rosso per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per K+S
(Teleborsa) - Ribasso per Kali und Salz, che presenta una flessione del 2,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di K+S si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,57 Euro. Prima resistenza a 14,86. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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