Perde AUTO1 Group sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , che mostra un -6,65%.



L'andamento di AUTO1 Group nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del marketplace di auto usate si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,45 Euro. Prima resistenza a 17,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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