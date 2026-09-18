Francoforte: risultato positivo per Auto1

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Auto1 , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.



Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Auto1 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,65 Euro. Prima resistenza a 19,21. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```