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AUTO1 Group scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
AUTO1 Group scivola in fondo al mercato di Francoforte
Ribasso per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che passa di mano in perdita del 6,65%.
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