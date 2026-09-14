Francoforte: in calo Auto1

(Teleborsa) - Rosso per Auto1 , che sta segnando un calo del 2,78%.



Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Auto1 evidenzia un declino dei corsi verso area 19,31 Euro con prima area di resistenza vista a 20,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 19,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```