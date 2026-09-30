Milano 16:12
51.550 -0,49%
Nasdaq 16:12
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Dow Jones 16:12
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Londra 16:12
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Francoforte 16:12
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USA, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

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USA, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
USA, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +1,5%).
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