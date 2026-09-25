Spagna, PIL 2° trimestre confermato allo 0,7% t/t e rivisto al 2,6% a/a

(Teleborsa) - Confermati i dati sulla crescita il PIL spagnolo nel 2° trimestre 2026. Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,7%, come indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Nel 1° trimestre 2026 si era registrata una variazione pari a +0,6%.



Su base annuale, il PIL ha riportato un incremento del 2,6%, ritoccato leggermente rispetto alla prima lettura e al trimestre precedente, entrambi pari al 2,7%.

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