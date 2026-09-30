UK, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo a +0,5% su trimestre e +1,4% su anno

(Teleborsa) - Il dato diffuso dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia un aumento del PIL dello 0,5% su trimestre, leggermente al di sopra del preliminare e del consensus, entrambi +0,4%, dopo il +0,6% del trimestre precedente.



La variazione tendenziale del PIL è stata rivista a +1,4%, dal +1,2% delle attese del mercato e della stima preliminare, dopo il +0,8% registrato nei tre mesi precedenti (rivisto da +0,9%).



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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