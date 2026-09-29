Fed, Williams: verso la fine dell'anno potrebbe rivelarsi opportuno un ulteriore rialzo

(Teleborsa) - "Alla luce delle misure di politica monetaria adottate nella riunione di settembre, non vi è alcuna urgenza e disponiamo del tempo necessario per acquisire ulteriori informazioni". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, in un intervento presso l’Università di Buffalo.



"La disponibilità di maggiori dati dovrebbe offrire maggiore chiarezza sulle tendenze economiche di fondo e sui rischi connessi al raggiungimento dei nostri obiettivi, consentendo così di definire l'orientamento più appropriato della politica monetaria", ha aggiunto.



"Se l'economia dovesse evolvere in modo sostanzialmente coerente con le mie previsioni, verso la fine dell'anno potrebbe rivelarsi opportuno un ulteriore rialzo dell'intervallo obiettivo per i tassi, al fine di favorire un ritorno dell'inflazione al livello target in tempi più brevi - ha detto Williams - Tuttavia, si tratta soltanto di una mia previsione: saranno il tempo e l'insieme dei dati a dirci come andranno le cose".

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