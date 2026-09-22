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"Buy" per AMETEK

Finanza
"Buy" per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Grande giornata per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i componenti dell'S&P-500, che mette a segno un rialzo dell'1,51%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su AMETEK disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 241,2 USD, con stop loss stimato a quota 73,05 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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