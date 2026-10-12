Londra: brillante l'andamento di Lion Finance Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che avanza bene dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 125,6 sterline. Prima resistenza a 126,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 124,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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