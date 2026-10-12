Londra: brillante l'andamento di Lion Finance Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che avanza bene dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 125,6 sterline. Prima resistenza a 126,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 124,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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