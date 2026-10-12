Parigi: andamento sostenuto per Stellantis
(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a -0,69% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di Stellantis perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 4,073 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 4,145. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 4,026.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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