Stellantis, svelate sei delle nove concept car che porta al Salone dell'Auto di Parigi

(Teleborsa) - Alla vigilia del Salone dell'Auto di Parigi, Stellantis ha svelato la propria visione per il futuro attraverso sei "audaci" concept car presentate in anteprima mondiale. Si tratta di Alfa Romeo Cuorerosso, 2 CV Concept, DS F3VER, FIAT Multiplay, Opel STX Concept e PEUGEOT RCZ Vision.



"Con queste sei concept car esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato - ha dichiarato Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe - Ogni concept esplora nuove modalità per arricchire l'esperienza quotidiana, valorizzando al contempo l'identità distintiva del proprio brand. Nel loro insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano fondersi per restituire alle persone il piacere e la passione per l'automobile".



"Stellantis intende valorizzare appieno il vantaggio competitivo derivante dall'unicità dei suoi marchi iconici, offrendo vetture capaci di coniugare patrimonio storico e visione del futuro, fondate su un solido know-how e caratterizzate da una bellezza stilistica senza eguali - ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe - Con oltre 50 nuovi prodotti previsti entro il 2030, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questi risultati, frutto dell'esecuzione del nostro piano strategico, consentiranno inoltre a Stellantis di ampliare del 25% la propria copertura di mercato nell'area Enlarged Europe".



Scendendo nei dettagli, Alfa Romeo Cuorerosso rappresenta la visione del futuro del brand nei segmenti chiave del mercato, attraverso architetture multi-energy, modelli fino a 4,7 metri di lunghezza e il potenziale sviluppo di versioni Quadrifoglio. La 2 CV Concept è un'auto completamente elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15.000 euro. Il concept DS F3VER esplora il futuro di DS Automobiles, riunendo caratteristiche che troppo spesso vengono fornite separatamente: desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità. FIAT Multiplay unisce la versatilità di un pick-up al comfort e alla flessibilità di un SUV, supera le tradizionali categorie automobilistiche grazie a un’architettura modulabile pensata attorno alle persone e alle esperienze condivise. Opel STX Concept presenta una visione delle future station wagon, caratterizzate da un design tedesco più audace, essenziale ed emozionale. PEUGEOT RCZ Vision è basata sulla piattaforma STLA One, beneficia della nuova tecnologia steer-by-wire e anticipa inoltre la prossima generazione dell’esperienza di bordo PEUGEOT.

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