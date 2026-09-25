Sicily by Car, risultati solidi: Banca Akros conferma Buy e target a 5 euro

(Teleborsa) - Banca Akros
conferma il giudizio "Buy" sul titolo Sicily by Car
e il target price
di 5 euro per azione, all'indomani dei solidi risultati del primo semestre
annunciati dalla società.
La società, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con una crescita significativa dei ricavi e un marcato miglioramento della redditività.
Il valore della produzione si è attestato a 78,9 milioni, in aumento del 14,8% su base annua, sostenuto dalla continua espansione dell’attività di noleggio in Italia e dal crescente contributo delle operazioni internazionali.