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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido +0,01%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 177,442. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 178,084. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 177,224.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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