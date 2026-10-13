Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
La giornata del 12 ottobre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,18%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 158,873. Possibile una discesa fino al bottom 158,085. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 159,661.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)