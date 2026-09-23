Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,08%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,653 e primo supporto individuato a 157,042. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,264.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```