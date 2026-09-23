Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,08%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,653 e primo supporto individuato a 157,042. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,264.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)