Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,05%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,048, mentre il primo supporto è stimato a 157,831. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 158,265.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)