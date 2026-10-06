Milano 10:35
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,05%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,048, mentre il primo supporto è stimato a 157,831. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 158,265.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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