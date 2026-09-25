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Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,502. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 157,504. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 161,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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