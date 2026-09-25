Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,502. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 157,504. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 161,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)