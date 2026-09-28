Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 158,344. Primo supporto visto a 156,803. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 156,278.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)