Milano 9:57
50.777 -1,16%
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Dow Jones 30-set
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Londra 9:57
10.428 -1,68%
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,04%.

Nel breve periodo, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 157,415 e supporto a 157,287. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 157,543.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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