Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,04%.
Nel breve periodo, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 157,415 e supporto a 157,287. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 157,543.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)