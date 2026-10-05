Milano 11:42
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Londra 11:42
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile 0%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 158,167. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 157,446. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 158,888.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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