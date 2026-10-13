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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,07%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,07%)
Il DAX termina le contrattazioni a 25.259,9 punti
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