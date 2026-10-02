Milano 10:41
50.636 +0,79%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:41
10.494 +0,63%
Francoforte 10:41
25.207 +1,07%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

La giornata dell'1 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,18%.

Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.351,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.618,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.256,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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