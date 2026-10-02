Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
La giornata dell'1 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,18%.
Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.351,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.618,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.256,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)