Regeneron riceve da Sanofi 1 miliardo di dollari nell'ambito dell'accordo ampliato nell'immunologia

(Teleborsa) - Regeneron Pharmaceuticals e Sanofi hanno annunciato l'espansione della loro storica collaborazione nel campo degli anticorpi, includendo nell'alleanza diversi anticorpi di nuova generazione a lunga durata d'azione; tale alleanza ha già affermato Dupixent (dupilumab) come trattamento leader a livello mondiale per le patologie sostenute dall'infiammazione di tipo 2. L'accordo si fonda su una collaborazione ultraventennale tra le due aziende, grazie alla quale oltre 1,5 milioni di persone sono attualmente in trattamento con Dupixent per nove diverse indicazioni, rendendolo uno dei farmaci a base di anticorpi più utilizzati al mondo.



"L'alleanza tra Regeneron e Sanofi è stata una delle più produttive nella storia del settore biofarmaceutico. Questo accordo valorizza tali basi per portare ai pazienti, con ancora maggiore rapidità, la prossima generazione di farmaci immunologici - ha dichiarato Leonard Schleifer, CEO di Regeneron - Espandendo la nostra alleanza, poniamo le premesse affinché nuovi e promettenti anticorpi a lunga durata d'azione possano generare un impatto rapido e globale, analogamente a quanto già ottenuto con il nostro lavoro congiunto su Dupixent".



Secondo i termini dell'accordo, Regeneron riceverà da Sanofi un pagamento iniziale di 1 miliardo di dollari, con la possibilità di ulteriori pagamenti al raggiungimento di traguardi (milestone) di sviluppo, regolatori e commerciali fino a un massimo di altri 7 miliardi di dollari. Le aziende condivideranno i costi di sviluppo e commercializzazione dei nuovi programmi e si ripartiranno al 50% i futuri profitti derivanti da questi potenziali prodotti su scala globale. Regeneron guiderà le attività di ricerca e sviluppo, mentre Sanofi sarà responsabile delle attività commerciali a livello globale.

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