Parigi: brillante l'andamento di Sanofi
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo farmaceutico francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Sanofi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico del colosso farmaceutico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 74,09 Euro con area di resistenza individuata a quota 75,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 73,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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