Parigi: scambi al rialzo per Sanofi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico francese, con una variazione percentuale dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanofi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Sanofi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 75,27 Euro. Supporto stimato a 72,71. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 77,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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